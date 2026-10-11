Передача банковской карты другому человеку для незаконных финансовых операций может повлечь уголовную ответственность, вплоть до семи лет лишения свободы. Об этом говорится в документах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

За передачу карты предусмотрены штраф и лишение свободы

По данным МВД, наказание грозит тем, кто за вознаграждение передает банковскую карту для криминальной деятельности или самостоятельно проводит незаконные операции по указанию другого лица.

За такие преступления предусмотрено от трех до шести лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Если правонарушение совершено организованной группой, срок может составить до семи лет.

Уголовная ответственность наступает с 16 лет

Правоохранители отмечают, что ответственность за участие в незаконных финансовых операциях может наступить с 16 лет. За мошенничество также предусмотрено уголовное наказание, а за кражу оно наступает с 14 лет.

Если нарушителю еще не исполнилось 18 лет, за него могут отвечать родители или законные представители в предусмотренных законом случаях. Кроме того, участник незаконных финансовых операций обязан возместить потерпевшему причиненный ущерб.