В Госдуму внесли законопроект о расширении «черных списков» авиапассажиров

Документ: авиакомпаниям могут расширить возможности отказа в перевозке дебоширам

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий расширение оснований для включения пассажиров в реестр лиц, которым авиакомпании могут отказать в перевозке. Документ опубликован в базе данных палаты, пишет ТАСС.

Авторы предлагают учитывать административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ. Речь идет о мелком хулиганстве, сопровождавшемся неповиновением законному требованию представителя власти или лица, обеспечивающего порядок.

По мнению разработчиков, изменения должны повысить безопасность пассажиров и полетов. Сейчас законодательство не позволяет в полной мере включать в реестр людей, которые, находясь в состоянии опьянения, ведут себя агрессивно, используют нецензурную лексику, угрожают членам экипажа или пытаются устроить драку.

Кроме того, сенаторы предлагают увеличить максимальный срок нахождения нарушителей в реестре до трех лет. Нововведение будет распространяться на людей, которые уже попадали в список из-за предыдущих нарушений и вновь совершили деструктивные действия на борту.

Ранее стало известно, что китайские автомобили проверили на уязвимости к удаленному взлому.

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