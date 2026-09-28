Стало известно, сколько семей в Подмосковье могут позволить ипотеку

Московская область заняла 35-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. По данным исследования РИА Новости , приобрести двухкомнатную квартиру в кредит по рыночной ставке могут 21,1% семей региона.

В Подмосковье ипотека остается доступной примерно для каждой пятой семьи, где работает один или два человека. При этом средний ежемесячный платеж за квартиру площадью 60 квадратных метров составляет ₽113,3 тыс. Такая оценка сделана с учетом рыночной ставки, первоначального взноса в 30% и средних цен на вторичное жилье.

В целом по России ситуация постепенно улучшается. За первые восемь месяцев 2026 года банки выдали почти 577 тыс. ипотечных кредитов — это почти на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем выдач достиг ₽2,6 трлн, тогда как годом ранее составлял ₽1,9 трлн.

По расчетам экспертов, в среднем по стране оформить ипотеку на рыночных условиях сегодня могут 20,2% семей. Для сравнения: в 2025 году этот показатель был 16,1%, а в 2024-м — 13,4%. Несмотря на положительную динамику, доступность жилья все еще ниже уровня 2018–2023 годов, когда действовали программы господдержки и ставки были значительно ниже.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где ипотеку могут позволить себе 55,7% семей. Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (53%) и Чукотский автономный округ (48%). Высокие позиции также заняли Мурманская и Магаданская области, а также Ненецкий автономный округ.

Замыкают рейтинг Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай — там рыночная ипотека доступна менее чем для 10% семей.

Отдельно эксперты оценили размер ежемесячных платежей. Самая дорогая ипотека ожидаемо оказалась в Москве — около ₽243 тыс. в месяц за квартиру площадью 60 квадратных метров. На втором месте находится Санкт-Петербург с платежом ₽155 тыс., а на третьем — Республика Алтай, где он достигает ₽132 тыс.

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