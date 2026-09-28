Урожай без химии: ученый раскрыл секрет эффективности фуллеренов в агрохимии

Фуллерены способны повышать урожайность даже при минимальных концентрациях. Об этом NEWS.ru рассказал Александр Чичварин, кандидат химических наук и генеральный директор бренда «Фитактив».

По его словам, секрет эффективности этой формы углерода кроется в уникальном строении молекул, что открывает перед агрохимией новые возможности.

Эксперт отметил, что при уходе за растениями значение имеет не только состав подкормки, но и то, насколько полно культура способна усвоить полученное питание. Именно поэтому все больше внимания уделяется передовым технологиям, в том числе препаратам на основе углеродных фуллереновых комплексов. В агрохимии фуллерены выполняют роль носителей активных компонентов, что позволяет создавать действенные составы при сверхнизких концентрациях. Для растения критически важно не просто получить питание, но и правильно его усвоить, направив ресурсы на рост, развитие и формирование будущего урожая.

Главная задача, подчеркнул Чичварин, состоит в том, чтобы помочь растению полностью раскрыть свой потенциал за счет более эффективного усвоения питательных веществ. При этом универсального подхода не существует: необходимо учитывать особенности каждой культуры. Томатам и огурцам поддержка нужна в период плодоношения, плодовым деревьям — во время формирования урожая, а декоративным растениям — в укреплении корневой системы. Такой точечный подход в сочетании с инновационными углеродными комплексами и позволяет добиваться высоких результатов даже при незначительных дозах действующих веществ.

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