Названы обреченные на исчезновение профессии

Технологическая модернизация и роботизация в ближайшие пять лет могут практически устранить потребность швейной индустрии в неквалифицированных рабочих. Такой прогноз на Саммите моды БРИКС+ озвучил президент Международной федерации производителей одежды (IAF) Джем Алтан, сообщает корреспондент « Ленты.ру ».

По его оценке, автоматизация затронет упаковщиков, сортировщиков, чистильщиков готовой продукции и других сотрудников, выполняющих простые операции. Одновременно будет расти спрос на инженеров, специалистов по цифровым платформам, контролеров качества, закройщиков и разработчиков лекал.

Отдельное направление связано с экологическими требованиями. Отрасли потребуются специалисты, способные контролировать расход воды и энергии, управлять производственными цепочками и внедрять цифровые технологии, включая блокчейн.

Другие участники саммита также ожидают дальнейшего сокращения рутинного ручного труда в течение ближайшего десятилетия. При этом автоматизация, по их мнению, создаст новые профессии, связанные с тестированием и настройкой роботов.

Полного отказа от людей на производстве эксперты не прогнозируют. В частности, сохраняется потребность в квалифицированных швеях, чья работа требует ручных навыков.

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