Зарплаты для пенсионеров в России за год выросли почти на треть

Зарплатные предложения для соискателей старшего возраста в России заметно выросли за год. В среднем работодатели теперь готовы платить таким кандидатам почти ₽80 тыс. в месяц. Сильнее всего прибавили вакансии в рабочих и производственных сферах.

За январь–сентябрь 2026 года средний доход, который указывали работодатели в вакансиях, доступных в том числе кандидатам пенсионного возраста, увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В итоге среднее предложение достигло ₽79 692 в месяц. Такие данные приводит «Авито Работа» в исследовании, с которым ознакомился ТАСС.

Особенно заметный рост произошел в вакансиях, связанных с производством и рабочими специальностями. Лидером по увеличению предлагаемого дохода стали операторы производственной линии. За год зарплатные предложения для них выросли на 54% — в среднем до ₽95 581 в месяц.

В обязанности таких специалистов входит работа с оборудованием на конвейерных и автоматизированных линиях. Они следят за тем, чтобы техника работала без перебоев, контролируют производственный процесс и проверяют качество продукции на разных этапах.

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