BYD представила необычный пикап Shark с техникой от Bao 5

Компания BYD представила новый пикап Fang Cheng Bao Shark, созданный на платформе кроссовера Bao 5. Несмотря на общее техническое происхождение, внешне модели заметно отличаются друг от друга: Shark получил дизайн в духе крупных классических пикапов. Об этом сообщает «За рулем».

Передняя часть автомобиля выполнена массивной и визуально напоминает американские грузовые модели. Пикап получил крупную решетку радиатора и большие фары, разделенные на несколько геометричных секций. Высокий дорожный просвет дополняет широкий пластиковый обвес, расположенный по периметру кузова и предназначенный в том числе для защиты от камней.

По размерам Shark относится к крупным автомобилям. Его длина составляет 5457 мм, ширина — 1971 мм, высота — 1925 мм. Колесная база достигает 3260 мм. Такие габариты позволили совместить в конструкции пятиместную кабину и вместительный грузовой отсек.

Для поездок вне асфальта пикап получил соответствующую геометрию кузова. Угол въезда составляет 31 градус, а угол съезда — 20 градусов. При этом несущая конструкция кузова указывает на то, что основным назначением модели остается эксплуатация преимущественно на дорогах с твердым покрытием.

Салон Fang Cheng Bao Shark частично напоминает Bao 5. В передней части установлен крупный сенсорный дисплей, однако производитель сохранил и физические органы управления. Полный перечень оборудования и доступных опций для новой модели пока не раскрыт.

Силовая установка пикапа имеет гибридную схему. В ее основе находится 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью до 194 л. с. Его дополняют два электромотора: передний развивает 231 л. с., а задний — 204 л. с.

Суммарная мощность гибридной системы Fang Cheng Bao Shark достигает 435 л. с. Таким образом, модель сочетает крупные размеры, пятиместный салон, грузовой отсек и полноприводную электрическую часть силовой установки, сохраняя при этом конструкцию с несущим кузовом.