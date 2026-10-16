Клетки матери живут в мозге до 80 лет: что это значит для человека?

bioRxiv: человеческий мозг даже в 80 лет содержит клетки из организма матери

Общество

Учёные обнаружили, что человеческий мозг даже в 80 лет может содержать клетки, попавшие в организм от матери. Работа опубликована на сервере препринтов bioRxiv. Ранее было известно, что отдельные клетки материнского организма способны проходить через плаценту и оставаться активными после рождения, однако масштаб явления и сроки сохранения таких клеток оставались неясными.

Авторы нового исследования изучили образцы мозга 37 детей от новорождённых до 14 лет, полученные во время нейрохирургических операций по лечению эпилепсии. С помощью количественной ПЦР и специального инструмента Cellector материнские клетки нашли у 26 из 37 детей. Медианная доля составила всего 2,2 на 100 тысяч собственных клеток ребёнка, поэтому реальная распространённость почти наверняка выше.

Анализ РНК на уровне отдельных ядер показал, что клетки матери присутствуют среди разных типов клеток мозга: нейронов, микроглии, олигодендроцитов и астроцитов. Затем исследователи проанализировали данные других работ, охватывающие возраст от эмбриона до 80 лет. Выяснилось, что люди всех этих возрастов имеют чужеродные клетки в мозгу, но их доля со временем падает. Причины пока неясны. По мнению учёных, понимание роли таких клеток в перспективе может помочь в лечении аутоиммунных заболеваний.

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