Четыре самолета не долетели до Москвы: рейсы из Турции развернулись в пути

Четыре самолета, следовавшие из Турции в московский аэропорт Внуково, развернулись в пути и вернулись в аэропорты вылета из-за действовавших в столице ограничений. Еще один рейс из Стамбула вместо Москвы приземлился в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Самолеты развернулись над Литвой и Польшей

Речь идет о рейсах из Анкары, Стамбула, Даламана и Бодрума. Разворот самолеты совершили, находясь в воздушном пространстве Литвы и Польши.

Еще один самолет, следовавший из Стамбула во Внуково, изменил маршрут и совершил посадку в Санкт-Петербурге.

Информация о смене маршрутов также отражалась на онлайн-табло аэропорта Внуково.

В аэропортах Москвы вводили временные ограничения

Ранее Росавиация сообщала о введении минувшей ночью временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах Москвы. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В настоящее время, по данным ведомства, ограничения на работу столичных аэропортов сняты.