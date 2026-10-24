«Клиент под влиянием злоумышленников»: ЦБ назвал признаки мошенничества

Банк России: снятие денег в течение 24 часов после кредита вызовет подозрение

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Банки могут заподозрить клиента в том, что он действует под влиянием злоумышленников, если тот снимает наличные в течение 24 часов после получения кредита. Об этом со ссылкой на Банк России сообщает РИА Новости.

«Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита», — пояснили представители регулятора.

Дополнительным основанием для проверки считается перевод на собственный счет суммы свыше 200 тыс. рублей через Систему быстрых платежей (СБП) из другого банка.

Ранее экономист Бархота предупредил о возможном удорожании кредитов для граждан.

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