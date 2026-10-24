«Тут огромная опасность»: митрополит Тихон предупредил об угрозе ИИ

Митрополит Тихон: ИИ нужно ограничивать из-за угрозы обществу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) выразил мнение, что искусственный интеллект способен выйти из-под контроля, если попадет к лицам, которые будут использовать его возможности в корыстных интересах.

«Кто-то из тех, кто его создает, правильно им пользуется. Он действительно возрастает и интеллектуально, и в своем опыте. А вот те, кто не знает, что такое гигиена мысли - тут огромная опасность», — сказал он на конференции Сберуниверситета «Больше чем обучение», состоявшейся в пятницу.

По словам митрополита, в неправильных руках ИИ может нести угрозу обществу, поэтому требует ограничений, чтобы не превратиться в боевое оружие.

Ранее митрополит Меркурий объяснил, зачем священники идут к детям в школы.

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