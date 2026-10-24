«Ответил на звонок — значит, работал». Эксперт рассказал об оплате удаленки в выходной

Удаленный формат работы не отменяет права сотрудника на выходные дни и на повышенную оплату труда в это время. Для удаленных работников время взаимодействия с работодателем также признается рабочим, сообщил в интервью RT вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.

Сам по себе звонок или сообщение от руководителя в выходной день еще не означает, что сотруднику положена доплата, отметил он. Если начальник отправил сообщение, которое можно прочитать в следующий рабочий день, или сотрудник пропустил звонок, оснований для оплаты нет. Иное дело, если в выходной по просьбе руководителя человек участвовал в рабочем звонке, отвечал на вопросы по проекту, готовил документ или решал возникшую проблему.