Клон Prado из Черкесска: в Омске выставили на продажу Derways за ₽800 тыс.

В Омске выставили на продажу рамный внедорожник Derways Land Crown 2006 года выпуска по цене ₽800 000. Автомобиль собирался на заводе в Черкесске на базе китайского Xinkai HXK 2031E и внешне копирует Toyota Land Cruiser Prado 90, но конструктивно основан на узлах Nissan. Общий тираж модели составил около 30 экземпляров, что делает выставленный авто редким раритетом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал «Дром».