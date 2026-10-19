Клон Prado из Черкесска: в Омске выставили на продажу Derways за ₽800 тыс.
Редчайший внедорожник Derways Land Crown оценили в ₽800 тыс. в Омске
В Омске выставили на продажу рамный внедорожник Derways Land Crown 2006 года выпуска по цене ₽800 000. Автомобиль собирался на заводе в Черкесске на базе китайского Xinkai HXK 2031E и внешне копирует Toyota Land Cruiser Prado 90, но конструктивно основан на узлах Nissan. Общий тираж модели составил около 30 экземпляров, что делает выставленный авто редким раритетом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на портал «Дром».
Технические характеристики и особенности модели
- Цена: ₽800 000.
- Год выпуска: 2006 (модель производилась в Черкесске в 2006–2007 гг.).
- Двигатель и трансмиссия: 3,0-литровый бензиновый мотор VG30E (Nissan) мощностью 160 л. с. в паре с механической коробкой передач.
- Конструктив: внешняя копия Toyota Land Cruiser Prado (серия 90), технически основанная на решениях старых Nissan Pathfinder и Terrano.
- Редкость: суммарный тираж составил порядка 30 единиц.