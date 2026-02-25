Колготки и пенопласт: в центре Наро-Фоминска делают особые масксети

В Наро‑Фоминске волонтеры Молодежного комплексного центра наладили выпуск маскировочных сетей нового поколения — так называемых «декоративных». В отличие от обычных зеленых полотен, такие сети имитируют груду битого кирпича и строительного мусора. По словам волонтеров, это помогает скрывать технику и позиции бойцов не только в лесу, но и в городе, где стандартный камуфляж может оказаться неэффективным.

Первые партии уже отправлены в зону специальной военной операции и получили высокую оценку от бойцов. Спрос на сети высокий, поэтому производство продолжается. Для изготовления нужны пенопласт (создает фактуру «кирпичей») и капроновые колготки — в том числе бывшие в употреблении, но чистые.

Пункт сбора помощи и штаб волонтеров расположен в Наро‑Фоминске по адресу: ул. Ленина, 25б. Там можно принести материалы или присоединиться к работе — наставники обучат плетению сетей на месте.