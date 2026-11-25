Время «Церкви бабушек» в России прошло, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, сегодня Русская церковь в полном смысле стала Церковью народа, в которой много молодежи и мужчин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

Легойда отметил, что 1990-е и начало 2000-х ассоциировались с образом «Церкви бабушек», где не было ни молодых, ни мужчин. Теперь, по его словам, в ней есть и молодые, и пожилые, мужчины и женщины, обеспеченные и не очень, и все вместе они составляют церковное тело.

Эти изменения он во многом связал с деятельностью патриарха Кирилла: с первых дней патриаршества тот уделял особое внимание развитию молодежной, культурной и социальной работы в приходах.