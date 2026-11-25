Конец «Церкви бабушек»: что изменилось в РПЦ за 30 лет и почему в храмах стало больше молодежи и мужчин
Глава синодального отдела РПЦ Легойда: время «Церкви бабушек» в России прошло
Время «Церкви бабушек» в России прошло, считает председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, сегодня Русская церковь в полном смысле стала Церковью народа, в которой много молодежи и мужчин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Легойда отметил, что 1990-е и начало 2000-х ассоциировались с образом «Церкви бабушек», где не было ни молодых, ни мужчин. Теперь, по его словам, в ней есть и молодые, и пожилые, мужчины и женщины, обеспеченные и не очень, и все вместе они составляют церковное тело.
Эти изменения он во многом связал с деятельностью патриарха Кирилла: с первых дней патриаршества тот уделял особое внимание развитию молодежной, культурной и социальной работы в приходах.