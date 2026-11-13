Фактор вахты: аналитики объяснили рост зарплат промышленных альпинистов в РФ

В Московской области зафиксирован резкий скачок спроса на инженеров контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА): за январь–октябрь 2026 года региональные работодатели опубликовали почти в 2,4 раза больше вакансий для таких специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно средние зарплатные предложения в этом сегменте выросли на 13% и достигли ₽140 тыс. в месяц. Как отмечают эксперты сервиса «Авито Работа», инженеры КИПиА остро востребованы на промышленных и энергетических предприятиях Подмосковья, где они отвечают за монтаж, тонкую настройку и сервисное обслуживание оборудования, а также обеспечивают точность технологических измерений и бесперебойную работу автоматизированных линий, об этом сообщает издание REGIONS .

Второе место рейтинга: востребованность дорожных мастеров

Вторую строчку по темпам увеличения числа открытых вакансий в столичном регионе заняли дорожные мастера — за первые десять месяцев 2026 года компании стали искать этих специалистов на 91% чаще, чем годом ранее. Средний уровень предлагаемой оплаты труда для руководителей дорожных участков составил ₽100 тыс. в месяц. В круг ключевых обязанностей таких сотрудников входит организация и оперативный контроль строительства и ремонта автомобильных трасс, а также строгий надзор за соблюдением технологических регламентов и стандартов качества выполняемых работ.

Высокий спрос на промышленных альпинистов и фактор вахты

Заметную положительную динамику показали и вакансии для промышленных альпинистов, спрос на которых в Подмосковье увеличился на 80% в годовом сопоставлении. В январе–октябре 2026 года кандидатам в этой профессии предлагали в среднем ₽130 тыс. в месяц. По оценке аналитиков рынка труда, столь высокий уровень среднего заработка обусловлен не только сложностью высотных работ, но и значительной долей вахтовых предложений в структуре найма, для которых традиционно характерны повышенные тарифные ставки и компенсационные выплаты.