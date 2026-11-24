С начала 2026 года более 1,5 тыс. жителей Рязанской области уже воспользовались возможностью решить свои вопросы с государственными выплатами в выходные дни. Дополнительный прием в клиентских службах регионального отделения Социального фонда России (СФР) организуют специально для работающего населения в последнюю субботу каждого месяца, чтобы гражданам не приходилось отпрашиваться с работы ради визита к специалистам. Об этом сообщает издание 7info .

Ближайший такой день приема назначен на 28 ноября. В этот день жители региона смогут лично обратиться к специалистам Отделения СФР по Рязанской области и получить необходимые государственные услуги в режиме «одного окна». Фонд использует удобный экстерриториальный принцип обслуживания: это означает, что рязанцы вправе обратиться в любое подразделение СФР на территории области, независимо от места своей постоянной регистрации.

На приеме можно получить консультации по мерам социальной поддержки, оформить необходимые документы, уточнить детали выплат и пособий, а также разобраться в нюансах пенсионного законодательства. Попасть на прием можно как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи через портал Госуслуг или по телефону единого контакт-центра.

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