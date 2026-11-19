Предстоящие новогодние каникулы для россиян с пятидневной рабочей неделей продлятся 11 дней — с четверга, 31 декабря 2026 года, по воскресенье, 10 января 2027 года включительно, об этом сообщает Росбалт . Последняя рабочая неделя уходящего года окажется трехдневной (с 28 по 30 декабря), а первым рабочим днем в новом году станет понедельник, 11 января. Для сравнения, годом ранее зимний отдых был на сутки продолжительнее — с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.

Министерство просвещения рекомендовало общеобразовательным учреждениям, работающим по четвертной системе, провести зимние школьные каникулы для учеников 1–11-х классов в те же сроки — с 31 декабря по 10 января включительно. Если администрация школы утвердит этот график, отдых детей полностью совпадет с выходными родителей. Кроме того, для первоклассников ведомство предложило ввести дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля.

Четверг, 31 декабря 2026 года, стал нерабочим благодаря переносу выходного дня с воскресенья, 4 января 2026 года. Отдельно отмечается, что выходной с воскресенья, 3 января 2027 года, перенесен уже на пятницу, 31 декабря 2027 года, и к грядущим праздникам отношения не имеет.

Как продлить отдых до 16 дней и как отпуск отразится на зарплате

Сотрудники на пятидневке могут увеличить продолжительность зимнего отдыха, присоединив к официальным каникулам три дня ежегодного оплачиваемого отпуска:

С 28 по 30 декабря 2026 года: с учетом предшествующих субботы и воскресенья отдых начнется 26 декабря и завершится 10 января — всего 16 дней подряд с выходом на работу 11 января.

С 11 по 13 января 2027 года: каникулы продлятся с 31 декабря по 13 января — всего 14 дней подряд с выходом на службу 14 января.

Если выбранные даты не зафиксированы в утвержденном графике отпусков, их необходимо заранее согласовать с руководством. При расчете длительности отдыха важно учитывать статью 120 Трудового кодекса РФ: нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не включаются, тогда как обычные и перенесенные выходные засчитываются.

Планируя отпуск в январе 2027 года, стоит учитывать его влияние на итоговый доход. В первом месяце года при пятидневке будет всего 15 рабочих дней. Например, при окладе ₽60 тыс. стоимость одного рабочего дня составляет ₽4 тыс. Поскольку отпускные начисляются исходя из среднего дневного заработка, оформление отпуска после праздников способно уменьшить общую выплату за январь по сравнению с отработкой полного оклада. Для работников со сменным графиком труд в период с 1 по 8 января оплачивается по правилам статьи 153 ТК РФ.

Помимо новогодних каникул, в 2027 году россиян на пятидневке ждут еще несколько периодов длинных выходных: с 21 по 23 февраля (при рабочей субботе 20 февраля), с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая, с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября.