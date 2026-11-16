Атака БПЛА ВСУ на Подмосковье и Москву 16 ноября 2026-го: сколько дронов сбили — последние новости

Общество

Российские средства противовоздушной обороны 16 ноября отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на Московский регион. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в период с 17:00 15 ноября до 08:00 16 ноября в направлении столичного региона следовали около 600 БПЛА. По словам градоначальника, основную часть воздушных целей военные уничтожили на дальних рубежах, а еще 191 беспилотник был нейтрализован непосредственно на подлете к Москве. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Общая сводка Минобороны РФ по регионам за ночь

По данным Министерства обороны Российской Федерации, всего в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 1336 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Московского региона, воздушные цели были сбиты над территорией еще 15 субъектов РФ:

  • Тверской, Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей;
  • Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской и Владимирской областей;
  • Смоленской, Нижегородской и Ростовской областей;
  • Краснодарского края и Республики Крым.

Кроме того, уничтожение беспилотников велось над акваториями Азовского и Черного морей. Для отслеживания оперативной обстановки в Подмосковье жителям рекомендовано следить за официальными уведомлениями в канале «РСЧС Московская область» в мессенджере МАКС.

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