Ушки подскажут: владельцам собак дали советы по прогулкам с питомцем в мороз

Ветеринары Ямала рассказали, как уберечь домашних питомцев от морозов и чем обернется переохлаждение. Советы и инструкции публикует интернет-издания «Ямал-Медиа» , ссылаясь на рекомендации кинолога.

Домашние собаки большую часть времени проводят в квартирах, поэтому к холоду им адаптироваться сложнее. Зимняя прогулка для многих из них превращается в испытание, а переохлаждение грозит бронхитом и циститом.

Особое внимание — декоративным породам: чихуахуа, йоркам, той-пуделям. У них маленькое тело и почти нет подшерстка, так что без комбинезона не обойтись. Мерзнут и гладкошерстные собаки любого размера. Некоторым питомцам нужна и зимняя обувь.

А вот собакам с густой шерстью и плотным подшерстком мороз не страшен: тепло они держат даже в сильную стужу, как в термобелье. Пушистому корги в снегу вполне комфортно. Хаски, лайки и кавказские овчарки в одежде почти не нуждаются — им достаточно просто не задерживаться на прогулке в лютый холод.

Как понять, что питомец замерз? Тревожные сигналы — дрожь, апатия, снижение аппетита, нарушение координации. В этом случае животное стоит показать ветеринару.

Кинолог Виктория Фролова дала практический совет: у собак нужно трогать ушки. Если они теплые — значит, собака не замерзла. Одежда должна быть удобной, а приучать к ней питомца лучше с детства. Иначе, по словам специалиста, наступит зима, хозяин решит принарядить и утеплить собаку, а она ходить в этом не захочет.

Морозы на Ямале продержатся еще около полугода, так что одежда пригодится и осенью, и весной — гардероб точно успеет окупиться.