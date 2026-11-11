Жители Павловского Посада и администрация округа обсудили вопросы дорог и бизнеса

Во вторник, 10 ноября, в администрации Павлово-Посадского городского округа состоялся личный приём граждан. Встречу с жителями провел первый заместитель главы Сергей Балашов, который выслушал обращения горожан по насущным вопросам.

Одной из главных тем стала дорожная инфраструктура. Речь шла о передаче дорог на муниципальный уровень — такое решение должно повысить эффективность организации дорожного хозяйства, обеспечить комплексный подход к содержанию улично-дорожной сети и дать возможность планировать работы с учетом потребностей жителей.

Также обсудили вопросы предпринимательской деятельности: соблюдение законодательства, правил торговли и установленных требований. Особый акцент сделали на необходимости вести коммерческую деятельность так, чтобы сохранять комфортную среду для горожан.

По итогам приема Балашов поручил профильным специалистам детально проработать поступившие обращения и определить пути решения обозначенных задач. По всем заявлениям администрация обеспечит обратную связь о принятых решениях и дальнейших шагах. Записаться на личный приём можно по телефону 2-99-05.