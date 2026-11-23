Лицо российского футболиста Алексея Батракова появилось на упаковке популярных чипсов, а продавцы в беседе с изданием REGIONS рассказали об интересе покупателей к таким пачкам.

Необычный снек привлек внимание посетителей одного из магазинов городского округа: среди привычных упаковок известного бренда покупатели увидели пачку с изображением полузащитника «Галатасарая» и уроженца Орехово-Зуева. Как оказалось, марка запустила рекламную кампанию с молодыми талантами футбола, выбрав в числе героев и Батракова — одного из заметных игроков нового поколения в российском футболе. Для местных жителей такой сюрприз стал поводом для гордости — житель округа Алексей Поддувалкин признался, что ему приятно увидеть земляка на обычной магазинной полке и порадоваться успехам талантливого соотечественника.

В комментарии REGIONS сотрудники сетевого магазина отметили, что пачки с портретом спортсмена заметно привлекают гостей. Консультант Алина рассказала, что покупатели регулярно интересуются наличием таких упаковок, спрашивая, остались ли еще пачки «с нашим парнем», причем берут снеки не только для перекуса, но и в подарок как своеобразный сувенир.

Алексей Батраков выступает за сборную России и турецкий клуб «Галатасарай», а его дорога из подмосковного Орехово-Зуева к матчам Лиги чемпионов вдохновляет многих болельщиков. Недавно с футболистом в Ташкенте пообщался его земляк, арбитр Александр Филимонов, и поделился, что игрок уже уверенно чувствует себя в Турции и с большим удовольствием выступает за один из самых титулованных клубов мира.