Кошку с признаками затрудненного дыхания спасли в Подмосковье

Общество

Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]

В Дмитровскую ветеринарную станцию на прием к специалистам поступила 16-летняя кошка Муся, хозяин которой пожаловался на одышку у животного, а также отказ от воды и еды. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ветеринарные специалисты осмотрели питомца и выявили у него синюшную окраску слизистых, повышенное сердцебиение и отклонение в дыхании. В грудной полости у кошки оказалось большое количество жидкости, что привело к отеку легких.

«Состояние кошки было критическим, специалисты незамедлительно оказали ей экстренную помощь — провели кислородотерапию. Дыхание было восстановлено, однако животному еще потребуется диагностика для выяснения причин гидроторакса. Сейчас Муся проходит лечение», — добавили в сообщении.

Специалисты подмосковной Госветслужбы призывают ежегодно приносить животное для прохождения диспансеризации, чтобы снизить риск развития непредвиденных заболеваний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области