Кошку с признаками затрудненного дыхания спасли в Подмосковье

В Дмитровскую ветеринарную станцию на прием к специалистам поступила 16-летняя кошка Муся, хозяин которой пожаловался на одышку у животного, а также отказ от воды и еды. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.