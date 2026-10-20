«Кот в мешке с плесенью». Как вернуть деньги за квартиру с дефектами?

После приобретения квартиры на вторичном рынке покупатель может столкнуться с дефектами, которые не были заметны при первичном осмотре. Об этом в беседе с RT сообщил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Гражданский кодекс предусматривает ответственность продавца за недостатки недвижимости, если покупатель докажет, что они возникли до передачи квартиры или по причинам, возникшим до этого момента. Если продавец не предупредил о недостатках, покупатель может потребовать оплатить ремонт или вернуть часть денег, а при существенном недостатке — расторгнуть договор», — напомнил эксперт.

По словам Чернокульского, к числу таких дефектов относятся протечки, плесень, изношенная электропроводка, неисправная канализация в стяжке, а также проблемы с документами.

Ранее сообщалось о том, что быстрее всего накопить на квартиру можно в Мурманской области.