Собственник квартиры не должен платить за прорыв трубы в подвале или на стояке. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы, председатель комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев. Определять виновного, по его словам, нужно по месту аварии.

Если труба находится до отключающего крана, это общее имущество дома: стояки, подвальные разводки, общие трубы и запорная арматура на вводе. За их состояние и замену отвечает управляющая компания. Свищев пояснил: если прорвало стояк в подвале или лопнула общая труба, по которой услугу получают все собственники, это авария в зоне управляющей компании, и жильцы не платят за устранение.

Все, что начинается после отключающего крана, считается личным имуществом собственника: внутриквартирные разводки, подводки к смесителям, бачкам и радиаторам, внутриквартирные стояки. Если лопнул гибкий шланг к стиральной машине или потекла труба под раковиной, за это отвечает владелец квартиры.