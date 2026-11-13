Железо, щитовидка и храп: какие проблемы со здоровьем маскируются под обычную лень и усталость

Почему с наступлением холодов человека начинает постоянно клонить в сон и когда хроническая усталость указывает на скрытые проблемы со здоровьем, изданию REGIONS рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

С наступлением ноября многие сталкиваются с нехваткой сил и трудным пробуждением по утрам. Как пояснил Евгений Тарасов, корень проблемы часто кроется в коротком световом дне, сбитом режиме и накопившемся недосыпе из-за вечерних посиделок в гаджетах. При этом специалист советует разделять усталость и истинную сонливость: в первом случае у человека просто нет сил, а во втором — организм буквально отключается прямо на рабочем месте или в транспорте.

На качество ночного отдыха также негативно влияют вредные привычки: плотные ужины перед сном, алкоголь и чашка кофе во второй половине дня. Дополнительным фактором риска становится ночной храп, из-за которого прерывается дыхание, и человек просыпается абсолютно разбитым.

Кроме того, постоянное желание прилечь может быть симптомом серьезных заболеваний. По словам терапевта, к постоянному упадку сил приводят анемия, при которой ткани испытывают кислородное голодание, замедляющий обмен веществ гипотиреоз, депрессивные состояния, скрытые инфекции или побочный эффект от приема некоторых лекарств.

Для возвращения бодрости врач рекомендует нормализовать режим и спать не менее семи часов в сутки, а по утрам сразу впускать в комнату яркий свет. Если одолевает непреодолимая дневная дремота, можно устроить короткий отдых на 15–20 минут, но не дольше, иначе организм погрузится в глубокую фазу сна и состояние только ухудшится. При наличии апноэ, утренних головных болей и постоянной разбитости специалист призывает не злоупотреблять стимуляторами, а проверить уровень гемоглобина и работу щитовидной железы, воздерживаясь при сильной сонливости от поездок за рулем.