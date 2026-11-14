Петербург обогнал Москву по темпам роста цены «квадрата» в новостройках

Петербург обогнал Москву по темпам роста цены «квадрата» в новостройках

Общество

Санкт-Петербург занял первое место среди городов России по темпам годового прироста средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья. По данным системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro, по итогам октября 2026 года средний ценник в петербургских новостройках достиг 408,6 тысячи рублей за квадратный метр, прибавив 21,4% по сравнению с октябрем 2025 года, когда показатель находился на уровне 336,6 тысячи рублей.

Как пояснила основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова, столь резкий скачок средней стоимости обусловлен трансформацией структуры экспозиции, а не тотальным повышением ценников на все квартиры в городе. За прошедший год на первичном рынке Северной столицы существенно увеличилось количество лотов бизнес- и премиум-класса, тогда как объем предложения в массовом комфорт-классе практически не изменился. Дополнительное давление на статистику оказывает вымывание наиболее доступных вариантов: покупатели в первую очередь разбирают квартиры с меньшим бюджетом, из-за чего в открытой продаже концентрируются более дорогие объекты.

Рейтинг городов-миллионников по динамике цен

Вторую строчку среди крупнейших городов РФ по темпам удорожания первичного жилья занял Воронеж, где квадратный метр подорожал на 14,7% год к году — со 137,7 тысячи до 157,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замкнула Москва с годовым приростом на 14,2%: в столице средняя стоимость «квадрата» в новостройках выросла с 656,8 тысячи до 750 тысяч рублей. В пятерку городов с наиболее заметной положительной динамикой также вошли Челябинск (+12,1%, до 173,8 тыс. рублей) и Самара (+11%, до 160,1 тыс. рублей), тогда как минимальные темпы роста зафиксированы в Нижнем Новгороде (+2,1%) и Ростове-на-Дону (+3,6%).

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