Ученые ННГУ создали «умную» капсулу для точечного лечения рака груди. Об этом собщает ИА «Время Н» со ссылкой на пост главного редактора МИА «Стационар-Пресс» Алексея Никонова.

Впервые в мире новейший препарат гедатолисиб упаковали в капсулу из фосфолипидов — веществ, похожих на мембраны клеток человека. Оболочка работает как «умный замок»: раскрывается и выпускает лекарство только при контакте с особыми ферментами, которые скапливаются в очагах воспаления и опухолях.

По словам представителей вуза, токсичность лекарства снизилась в 100–1000 раз. Научная разработка уже опубликована в авторитетном журнале Bioconjugate Chemistry.

Для пациентов эта разработка означает шанс на гораздо более щадящее и при этом эффективное лечение рака груди. Благодаря «умной» оболочке мощный препарат бьет прицельно по опухоли и почти не затрагивает здоровые органы, так как его общая токсичность снижается в сотни раз. Это позволит людям легче переносить терапию и избежать тяжелых побочных эффектов, которыми обычно сопровождается классическая химиотерапия.