В России 30 регионов достигли показателя национального проекта «Инфраструктура для жизни» 2030 года по обеспеченности жильем, в их числе — Московская область с показателем 36,2 кв. м на человека. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, в стране продолжается работа по повышению качества жизни граждан, ключевым ориентиром которой является жилищное строительство и рост обеспеченности населения жильем. Он подчеркнул, что нацпроект направлен на комплексное улучшение качества жизни людей.

«Причем ключевой вопрос — не само количество квадратных метров, а обеспеченность граждан жильем. Напомню, Президентом перед нами поставлена задача к 2030 году увеличить этот показатель до 33 кв. м на человека. Мы шаг за шагом идем к достижению этой цели, несмотря на все сложности. По итогам года выйдем на показатель обеспеченности 30,5 кв. м на человека», — сказал Марат Хуснуллин.

Среди других регионов, которым удалось достичь наивысших показателей, — Псковская область, Новгородская, Тверская, Калининградская и так далее. Хуснуллин добавил, что заделы по вводу жилья, реализации проектов комплексного развития территорий, расселения аварийных домов, сформированные в прошлые годы, позволяют предположить, что все показатели национального проекта к 2030 году будут выполнены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.