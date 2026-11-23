Сотрудники Госавтоинспекции вправе составлять протоколы в отношении автомобилистов, чьи смартфоны, планшеты или иные гаджеты в салоне перекрывают обзор с места водителя, об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на МВД России. Решение о наличии состава правонарушения инспектор принимает самостоятельно после проведения визуальной оценки.

Замначальника УОС МВД России Евгений Артемов разъяснил порядок фиксации такого нарушения:

в соответствии с пунктом 5.4.1 ГОСТ 33997-2016 , методом проверки обзорности выступает визуальный осмотр, предполагающий ее непосредственную оценку с места водителя;

без личного осмотра конкретного транспортного средства сотрудником ГИБДД и объективной оценки видимости именно с водительского кресла определить наличие правонарушения невозможно.

Почему нарушение не фиксируют камеры и какое предусмотрено наказание

В ведомстве отдельно отметили, что автоматические комплексы фото- и видеофиксации не могут выявлять подобные нарушения. Технические средства не способны определить, насколько установленный предмет мешает обзору конкретного водителя в определенном автомобиле.

За размещение дополнительных предметов или нанесение покрытий, ограничивающих видимость с места водителя, законодательством предусмотрено предупреждение либо административный штраф в размере 500 рублей.