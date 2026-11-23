В преддверии новогодних праздников на полках магазинов появилась структурированная икра за ₽99 — рядом с зернистой за ₽900. Челябинка Мария Неволина усомнилась, можно ли такое есть. «ФедералПресс» разобрался, что это за продукт и чем он отличается от привычной красной икры.

Структурированная икра — это та же красная, но утратившая товарный вид. Мелкие, помятые или потерявшие целостность икринки производитель отбраковывает и признает вторым сортом. Затем их перерабатывают в единый бульон, добавляют желирующие и прочие компоненты и формируют заново — идеально ровные шарики.

Помимо сока натуральной икры, в структурированной есть дополнительные ингредиенты. В икорной массе могут присутствовать добавки, отвечающие требованиям безопасности. Строго говоря, структурированная икра — это не икра, а икорное рыбное изделие. Но оно содержит лососевую икорную массу, которая сохраняет пользу натуральной: омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы.

Так что продукт за ₽99 — не подделка в привычном смысле, а переработанное сырье с добавками. Вопрос скорее в том, готовы ли вы платить за восстановленные шарики вместо цельных икринок.