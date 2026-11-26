Телеканал РУ.ТВ провел в Санкт-Петербурге концерт акции «Мы едем к вам. Все будет хорошо» с участием Дмитрия Колдуна, Согдианы и МАРФЫ — об этом сообщает «Русская медиагруппа».

Выступление прошло 25 ноября в 442-м военном клиническом госпитале Минобороны России при поддержке оборонного ведомства. Зрителями стали военнослужащие и сотрудники силовых структур, которые лечатся и проходят реабилитацию после сложных испытаний.

Идея проекта РУ.ТВ — поддержать тех, кто сейчас восстанавливает здоровье. Для пациентов вечер превратился в живой праздник, позволив ненадолго отвлечься от больничных будней и ощутить себя почетными гостями большого шоу. Каждый номер встречали аплодисментами, а после концерта зрители еще долго не уходили: общались с артистами, благодарили их и делали совместные снимки.

Дмитрий Колдун отметил теплый прием и признался, что на лицах людей видел и улыбки, и легкую грусть. По словам певца, задача музыканта — будить эмоции, которые помогают отвлечься от боли и хотя бы на миг перенестись в прошлое, поэтому он считает важным быть частью этого общего дела и приносить пользу.

Согдиана подчеркнула, что всегда рада выступать для бойцов. Артистка уверена: защитников, которые ценой собственной жизни ограждают других от тяжелых потрясений, нужно поддерживать при любой возможности.

В РУ.ТВ отмечают, что музыка остается понятным всем языком, а выездные концерты для военных и их семей — часть большой системной работы. Акция «Мы едем к вам. Все будет хорошо» охватывает санатории и госпитали Минобороны в разных регионах страны.