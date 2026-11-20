В ЯНАО семьям с детьми доступен целый пакет федеральных и региональных мер поддержки — от единого пособия до рекордного регионального маткапитала в ₽1 млн на третьего ребенка. Актуальные правила назначения выплат в 2026 году разъяснили интернет-изданию «Ямал-Медиа» в окружном отделении Социального фонда России (СФР).

На Севере стараются подставить плечо родителям на каждом этапе взросления детей. Федеральный маткапитал с февраля 2026 года составляет около ₽729 тыс. на первенца и чуть больше ₽234 тыс. на второго (или сразу ₽963 243, если право возникло после 2020 года со вторым и последующими детьми). Сертификат приходит автоматически, но для распоряжения деньгами нужно заявление. Обналичивать его незаконно.

Ямальский маткапитал добавляет весомую сумму: ₽150 тыс. на второго ребенка, ₽1 млн на третьего, рожденного с 1 января 2026 года (на рожденных раньше — ₽500 тыс.), и ₽500 тыс. на четвертого и последующих. При доходе ниже двух прожиточных минимумов из сертификата можно ежемесячно брать ₽25 168 на каждого малыша до трех лет — параллельно с единым пособием.

Единое пособие (50, 75 или 100% прожиточного минимума) назначают беременным и семьям с детьми до 17 лет при доходе ниже минимума, причем при продлении его один раз сохранят даже при превышении порога до 10%. При рождении ребенка всем положена разовая выплата ₽42 675,68 с учетом северного коэффициента. Неработающим по уходу за малышом до полутора лет платят больше ₽16 тыс. (но без совмещения с единым пособием), работающим — 40% среднего заработка, а студенткам-очницам — пособие по беременности и родам в размере полного прожиточного минимума.

Также работающие родители двоих и более детей могут ежегодно возвращать разницу по НДФЛ (пересчет по ставке 6% вместо 13%) при доходе до полутора прожиточных минимумов. Многодетность не включает все льготы автоматически, но смягчает оценку имущества — например, разрешены два авто. Оформляется поддержка через «Госуслуги», МФЦ или СФР, при этом на каждую выплату нужно отдельное заявление.

К слову, в пятерку самых щедрых регионов России по выплатам за третьего ребенка помимо ЯНАО (₽1 млн) вошли Нижегородская область (₽1 млн по программе «Основа»), Крым (₽1 млн для молодых студенческих семей), Якутия (₽316 200), а также Подмосковье и Адыгея (по ₽300 тыс. при соблюдении региональных условий).