Красногорск отметил День космонавтики ярким танцевальным флешмобом

В минувшие выходные торговый центр в Красногорске стал эпицентром яркого танцевального события. Школа современного танца «Про-движение», расположенная в Красногорске, порадовала жителей и гостей города зрелищным флешмобом, посвященным Дню космонавтики.

Более двухсот учеников школы представили пять захватывающих номеров, привлекших внимание посетителей торгового центра.

Юлия Непомнящая, директор и главный балетмейстер школы, подчеркнула уникальность мероприятия:

«Это была настоящая импровизация. В условиях торгового центра полноценные репетиции затруднены, а уж создать комплекс движений под музыку с нуля – тем более. Даже просто статичное ожидание вызвало интерес и вопросы у посетителей и администрации».

Для гордости Красногорска, этот день имеет особое значение, ведь школа отмечает свой 22-й день рождения. Выступление охватило все этажи торгового центра, что создало некую театрализованную атмосферу . По словам участников, главной задачей было адаптироваться к особенностям акустики огромного пространства, но благодаря слаженной работе всей команды это удалось.

Виктория Нестерова и Мария Беликова, участницы флешмоба, поделились своими впечатлениями:

«Мы всегда поддерживаем друг друга и помогаем педагогам, особенно с маленькими участниками. Вместе мы организовали этот праздник и старались, чтобы все прошло идеально».

Валерия Стулова, еще одна ученица школы, добавила:

«Про-движение» для нас – это больше, чем просто школа, это второй дом, где всегда помогут и направят. Мы очень любим нашу школу и стремимся к новым вершинам».

Многие юные танцоры, вдохновленные профессиональными педагогами, мечтают о карьере в танце.

«Мне очень нравится в школе, здесь замечательные преподаватели. Я хочу стать танцовщицей, ведь это так интересно и красиво, и приятно видеть, как на тебя смотрят», - признается Валерия.

Особое внимание привлекли костюмы, выполненные в серебристой гамме, в создании которых ребята сами принимали участие. Этот флешмоб стал первым подобным мероприятием для школы и открыл новую страницу в ее истории, демонстрируя таланты Красногорска и его жителей.