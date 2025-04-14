Красногорск отметил День космонавтики ярким танцевальным флешмобом
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В минувшие выходные торговый центр в Красногорске стал эпицентром яркого танцевального события. Школа современного танца «Про-движение», расположенная в Красногорске, порадовала жителей и гостей города зрелищным флешмобом, посвященным Дню космонавтики.
Более двухсот учеников школы представили пять захватывающих номеров, привлекших внимание посетителей торгового центра.
Юлия Непомнящая, директор и главный балетмейстер школы, подчеркнула уникальность мероприятия:
«Это была настоящая импровизация. В условиях торгового центра полноценные репетиции затруднены, а уж создать комплекс движений под музыку с нуля – тем более. Даже просто статичное ожидание вызвало интерес и вопросы у посетителей и администрации».
Для гордости Красногорска, этот день имеет особое значение, ведь школа отмечает свой 22-й день рождения. Выступление охватило все этажи торгового центра, что создало некую театрализованную атмосферу . По словам участников, главной задачей было адаптироваться к особенностям акустики огромного пространства, но благодаря слаженной работе всей команды это удалось.
Виктория Нестерова и Мария Беликова, участницы флешмоба, поделились своими впечатлениями:
«Мы всегда поддерживаем друг друга и помогаем педагогам, особенно с маленькими участниками. Вместе мы организовали этот праздник и старались, чтобы все прошло идеально».
Валерия Стулова, еще одна ученица школы, добавила:
«Про-движение» для нас – это больше, чем просто школа, это второй дом, где всегда помогут и направят. Мы очень любим нашу школу и стремимся к новым вершинам».
Многие юные танцоры, вдохновленные профессиональными педагогами, мечтают о карьере в танце.
«Мне очень нравится в школе, здесь замечательные преподаватели. Я хочу стать танцовщицей, ведь это так интересно и красиво, и приятно видеть, как на тебя смотрят», - признается Валерия.
Особое внимание привлекли костюмы, выполненные в серебристой гамме, в создании которых ребята сами принимали участие. Этот флешмоб стал первым подобным мероприятием для школы и открыл новую страницу в ее истории, демонстрируя таланты Красногорска и его жителей.