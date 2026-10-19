Крест почернел? Священники советуют не паниковать, а вспомнить о химии и душе

Схиигумен Остапенко: потемнение нательного креста не предвещает бед

Общество

Потемнение нательного креста не считается подтверждением духовных явлений или предвестником бед. В церкви объяснили, что металл может менять цвет из-за обычных химических реакций, а подобные изменения скорее повод задуматься о духовной жизни. Об этом пишет ИА «Кулик».

Бывший протоиерей Владимир Головин высказывал мнение, что вид креста может быть связан с физическим состоянием носителя и его внутренними волнениями. Он советовал относиться к таким случаям как к возможности задуматься о своей духовной жизни. Представитель церкви отметил, что в подобных ситуациях человеку следует уделять больше внимания молитве, регулярно посещать храм и участвовать в церковных таинствах. Особое значение он придал исповеди, причастию и осмыслению собственных мыслей и поступков.

Схиигумен Савва Остапенко обращал внимание на то, что нательный крест служит христианину напоминанием о поддержке Бога. Он был убежден, что крест помогает сохранять стойкость в трудные моменты и удерживает от греховных проступков. В церкви подчеркнули: смена цвета нательного креста не может считаться подтверждением каких-либо духовных явлений и сигналом дурных перемен, поскольку металл темнеет в результате обычных химических реакций.

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