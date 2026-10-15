Курьеров в Москве обязали сдавать тест на знание ПДД

Заммэра Ликсутов: проверка знаний ПДД у курьеров стала обязательной с 15 октября

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

С 15 октября московские курьеры обязаны проходить тестирование на знание правил дорожного движения и стандартов работы. Для допуска к сменам необходимо правильно ответить как минимум на 80% вопросов. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Проверка проводится через комплексную информационную систему «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»), созданную в 2021 году. Курьерам предстоит подтвердить знание скоростного режима, правил передвижения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также требования спешиваться на пешеходных переходах. Кроме того, проверят знания сервисной этики, стандартов доставки и требований к внешнему виду курьера и его транспорта.

Результаты появятся в личном кабинете и будут действовать один год. Повторно сдать тест можно за 30 дней до окончания срока. Число попыток не ограничено, однако после трех неудач потребуется заново изучить теорию. До 14 октября тестирование было добровольным, теперь не прошедших проверку сотрудников переведут в статус «Неактивный» и не допустят к доставкам.

Для подготовки курьерам доступны специальные учебные материалы в личном кабинете системы. По данным Ликсутова, в Москве работают более 135 тыс. курьеров.

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