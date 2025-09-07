«Кровавая» луна взойдет над Россией — эксперты назвали время и место наблюдения

Россиян ждет полное лунное затмение 7 сентября, которое можно будет увидеть в юго-восточной части неба. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

Вечером 7 сентября жители России смогут наблюдать полное лунное затмение. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, явление начнется в 19:27 и продлится до 22:56 по московскому времени. Полная фаза затмения, когда Земля полностью закроет Луну от солнечного света, придется на период с 20:30 до 21:53.

В институте отметили, что искать Луну во время затмения следует в юго-восточной части неба. В центральной России, по данным ИКИ РАН, во время полной фазы затмения Луна будет находиться на высоте от 10 до 20 градусов над горизонтом, что позволит наблюдать ее даже в крупных городах с крыш домов. Условия для наблюдения будут лучше в южных регионах страны.

Это явление также называют «кровавой луной», потому что из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли поверхность Луны приобретет медно-красный оттенок.

