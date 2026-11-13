Крыса, тигр и ящерица: три истории о том, как подъем моря отбирает среду обитания

К 2100 году более 42% наземных позвоночных частично утратят привычную среду обитания из-за подъема уровня моря. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science : авторы сопоставили прогнозы подъема моря с картами пригодности среды для 34 120 видов — около 90% известных земноводных, рептилий, птиц и млекопитающих.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2015–2024 годах уровень моря рос в среднем на 4,7 миллиметра в год — более чем вдвое быстрее, чем в 1993–2002 годах. К концу столетия от 14 325 до 15 324 видов могут потерять среду обитания из-за затопления побережий; разброс зависит от сценария выбросов. Сейчас, по Красной книге МСОП, уязвимыми из-за изменения климата считаются лишь 5,9% этих видов.

Опасность грозит до 63% видов птиц, 52% млекопитающих, 36% рептилий и 24% земноводных. Уязвимее всех рептилии, виды с узким ареалом и уже находящиеся под угрозой исчезновения: рептилии могут потерять почти вдвое больше площади, чем птицы или млекопитающие. При сценарии с высокими выбросами более 10% среды обитания потеряют 18 видов к 2050 году и 109 к 2100-му, больше половины из них — рептилии.

В зоне риска — дельта Амазонки: к 2050 году там может быть затоплено более 100 тысяч гектаров прибрежных лесов и водно-болотных угодий. Под угрозой и Юго-Восточная Азия: бенгальский тигр из мангровых лесов Сундарбан к 2070 году может лишиться большей части среды обитания. Ученые напоминают, что в 2016 году объявили о вымирании рифовой мозаичнохвостой крысы — первого млекопитающего, исчезнувшего из-за антропогенного подъема уровня моря. Авторы подчеркивают, что оценки консервативные, а реальное воздействие может быть масштабнее.