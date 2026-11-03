Испорченный отпуск: в турецком Nova Life Hotel россияне слегли с инфекцией

Семья российских туристов из Нижнего Новгорода столкнулась с тяжелым пищевым отравлением и антисанитарией во время отдыха в турецком отеле Nova Life Hotel в Анталье. За путевку на четырех человек, включая маленького ребенка и пожилых родителей, путешественники заплатили 400 000 рублей. По возвращении на родину пострадавшие продолжают лечение. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка», передает Лента.ру.

Спустя неделю проживания в гостинице у ребенка начались приступы рвоты и тошноты, после чего аналогичные симптомы проявились у остальных членов семьи. По словам пострадавших, в столовой отеля еда имела стойкий привкус старого подгоревшего масла, а помещения кишели мухами. Качество обслуживания также вызвало возмущение: уборщицы протирали полы одной сухой тряпкой без дезинфицирующих средств, а в коридорах скапливался бытовой мусор.

Жалобы на Nova Life Hotel носят системный характер. Ранее другие постояльцы гостиницы сообщали о вспышках кишечных инфекций, а один из отдыхавших был госпитализирован с диагнозами «гастроэнтерит» и «колит». Пострадавшие туристы намерены добиваться компенсации за испорченный отпуск.