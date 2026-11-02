В Подмосковье 2 ноября ожидается прохладная погода с туманом

По данным Гидрометцентра РФ, ночью температура опустится до −4 °C, а днем воздух прогреется лишь до +4…+10 °C. Небо будет облачным, существенных осадков не прогнозируется. Ветер северный и северо-восточный, 4–9 м/с. Главной особенностью утренних часов станет густой туман, который стоит учесть тем, кто планирует поездки в ранние часы.

В целом день подойдет для прогулок, но из-за прохлады и ветра стоит надеть плотную куртку. Синоптики отмечают, что в столичном регионе наступает период предзимья, а уже во вторник, 3 ноября, не исключен первый снег.