День народного единства: В Балтийске открыли 39-метровый флагшток

В самом западном городе РФ установили 39-метровый флагшток

Общество

В День народного единства в Балтийске состоялась торжественная церемония открытия 39-метрового флагштока, который стал самым высоким в Калининградской области. На конструкцию, расположенную в самом западном городе России, поднят государственный флаг Российской Федерации. Мероприятие приурочили к празднованию 80-летия образования региона. Об этом информирует агентство «ТАСС».

Высота объекта 39 метров выбрана не случайно и символизирует цифровой код Калининградской области. Проект реализован по инициативе губернатора Алексея Беспрозванных областным министерством по культуре и туризму в рамках государственной программы «Туризм», предполагающей субсидирование муниципалитетов на развитие инфраструктуры отдыха и рекреации.

Инициатива Балтийского городского округа вошла в число 24 проектов-победителей регионального конкурсного отбора. По словам главы региона, установка монументального флагштока на западном рубеже страны подчеркивает стратегический статус и особое географическое положение области.

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