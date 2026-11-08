Гинеколог перечислила симптомы менопаузы, которые легко пропустить

Первые признаки менопаузы часто остаются незамеченными, так как многие ждут приливов и потливости. О том, на что стоит обратить внимание, «Газете.Ru» рассказала врач-репродуктолог и гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева.

По словам специалиста, ранние перемены легко списать на усталость или стресс. Врач перечислила признаки, которые стоит взять на заметку:

Сбой цикла. Месячные становятся менее регулярными, меняется их длительность или объем кровопотери. Иногда цикл на время укорачивается. Сами по себе такие сдвиги о менопаузе не говорят, но на фоне прежней стабильности игнорировать их не стоит.

Поверхностный сон. Женщина долго ворочается перед тем, как заснуть, часто просыпается среди ночи или открывает глаза задолго до будильника. Днем приходит ощущение, что настоящего отдыха не случилось.

Перепады настроения. То, что раньше давалось легко, теперь требует усилий. Появляется раздражительность, настроение колеблется без видимой причины, накрывает тревога.

Интимные перемены. Снижение либидо, сухость, дискомфорт во время полового контакта. Эти темы многие обходят стороной, не решаясь озвучить даже врачу, хотя они нередко указывают на снижение эстрогенов.

Каждая женщина проходит этот этап по-своему: у кого-то первым сдает цикл, у кого-то — сон или эмоциональный фон, а приливов можно так и не дождаться. Этот переходный этап, когда яичники начинают работать иначе, называется перименопаузой. Он может растянуться на несколько лет. Ждать, пока менструации прекратятся совсем, чтобы пойти к гинекологу, не обязательно — когда цикл заметно меняется или новые жалобы начинают влиять на повседневную жизнь, лучше не оставаться с этим один на один.

По словам Салаевой, менопауза — это естественная глава жизни, а не болезнь. При этом терпеть любые перемены вовсе не обязательно: чем раньше женщина понимает, что происходит с ее телом, тем больше у нее возможностей сохранить самочувствие и качество жизни, отметила врач.