Дресс-код в Дохе: Российскую актрису посчитали слишком раздетой для ТЦ

Наталья Бардо рассказала о скандале в торговом центре Катара

Общество

Популярная 38-летняя российская актриса Наталья Бардо столкнулась с ограничениями во время вынужденной пересадки в столице Катара. Посещение местного торгового центра закончилось вмешательством службы безопасности, которая посчитала наряд артистки слишком откровенным для общественного места. Об этом пишет издание «Лента.ру».

Из-за переноса прямого рейса из Парижа в Москву на двое суток Бардо приняла решение добираться домой стыковочным маршрутом через Доху. Однако в столице Катара артистке вновь пришлось задержаться на 24 часа. Чтобы приобрести летние вещи, она отправилась в крупный торговый комплекс, но на входе столкнулась с отбором по дресс-коду из-за коротких шорт.

Охрана молла отказалась пропустить актрису в обычном порядке, предложив альтернативное решение: доехать до нужного бутика на внутреннем гольфкаре, предварительно прикрыв обнаженные бедра рубашкой. Знаменитость согласилась на условия и поделись подробностями инцидента в социальных сетях.

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