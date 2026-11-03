Дресс-код в Дохе: Российскую актрису посчитали слишком раздетой для ТЦ

Популярная 38-летняя российская актриса Наталья Бардо столкнулась с ограничениями во время вынужденной пересадки в столице Катара. Посещение местного торгового центра закончилось вмешательством службы безопасности, которая посчитала наряд артистки слишком откровенным для общественного места. Об этом пишет издание « Лента.ру ».

Из-за переноса прямого рейса из Парижа в Москву на двое суток Бардо приняла решение добираться домой стыковочным маршрутом через Доху. Однако в столице Катара артистке вновь пришлось задержаться на 24 часа. Чтобы приобрести летние вещи, она отправилась в крупный торговый комплекс, но на входе столкнулась с отбором по дресс-коду из-за коротких шорт.

Охрана молла отказалась пропустить актрису в обычном порядке, предложив альтернативное решение: доехать до нужного бутика на внутреннем гольфкаре, предварительно прикрыв обнаженные бедра рубашкой. Знаменитость согласилась на условия и поделись подробностями инцидента в социальных сетях.