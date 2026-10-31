iPhone 18 Pro Max украли из багажа россиянки по пути на Мальдивы

Российская туристка лишилась нового iPhone 18 Pro Max стоимостью ₽200 тыс. по пути на Мальдивы: телефон пропал из сданного в багаж чемодана, сообщает MK.RU со ссылкой на канал «База».

Инцидент произошел 25 октября на рейсе Flydubai из Дубая в Мале. 34-летняя Юлия обнаружила пропажу по прибытии: чемодан явно вскрывали, но исчез только смартфон — остальные вещи остались на месте.

Туристка направила претензию авиакомпании, однако ответа так и не получила. Вернувшись в Россию, Юлия планирует обратиться в полицию.

Как отмечает издание, воровство на рейсах в Дубай и на Мальдивы приобрело системный характер. Аэроворы переключились с ручной клади на багаж, регулярно похищая у пассажиров наличные и технику.