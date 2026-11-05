Единство в многообразии: как школьники Красногорска устроили фестиваль культур

В школе №14 Красногорска перед Днем народного единства прошел фестиваль народов России. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Главной идеей праздника стало единство в многообразии — еще до официальной даты дети смогли увидеть, насколько богата культура страны.

Участие приняли более 400 школьников пятых-восьмых классов. Каждый класс подготовил творческую презентацию о выбранном народе: рассказывали об истории, исполняли песни и танцы, показывали элементы традиционного быта. Так учащиеся не просто слушали лекции, а сами проживали культуру других этносов изнутри.

Организаторы обозначили цель мероприятия: познакомить детей с многообразием культур страны и воспитать уважение к людям разных национальностей. Фестиваль стал практическим продолжением темы праздника — вместо формальных слов о единстве ребята получили живой опыт знакомства с традициями соседей по стране.