Единство в многообразии: как школьники Красногорска устроили фестиваль культур

Общество

Фото: [пресс-служба администрации городского округа Красногорск]

В школе №14 Красногорска перед Днем народного единства прошел фестиваль народов России. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Главной идеей праздника стало единство в многообразии — еще до официальной даты дети смогли увидеть, насколько богата культура страны.

Участие приняли более 400 школьников пятых-восьмых классов. Каждый класс подготовил творческую презентацию о выбранном народе: рассказывали об истории, исполняли песни и танцы, показывали элементы традиционного быта. Так учащиеся не просто слушали лекции, а сами проживали культуру других этносов изнутри.

Организаторы обозначили цель мероприятия: познакомить детей с многообразием культур страны и воспитать уважение к людям разных национальностей. Фестиваль стал практическим продолжением темы праздника — вместо формальных слов о единстве ребята получили живой опыт знакомства с традициями соседей по стране.

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Красногорск

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