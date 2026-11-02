Мобилизация в Киеве: Сооснователь «95 квартала» покинул ТЦК за один день

Сооснователь юмористической студии «95-й квартал» и друг детства президента Украины Владимира Зеленского Денис Манжосов был отпущен из территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве. По информации российских силовых структур, освобождение шоумена произошло спустя сутки после задержания благодаря оперативному вмешательству высокопоставленного должностного лица. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Согласно представленным сведениям, Денис Манжосов был доставлен в Днепровский районный ТЦК украинской столицы 28 октября 2026 года в 10:57. Факт его прибытия, а также последующий звонок родственникам были зафиксированы в официальном журнале регистрации военнообязанных. Однако уже на следующий день, 29 октября, фамилия актера в списках доставленных граждан отсутствовала, а графа с указанием дальнейших процессуальных действий осталась незаполненной.

Источники ТАСС утверждают, что поводом для быстрой отмены мобилизационных мероприятий в отношении Манжосова стал прямой телефонный звонок высокопоставленного чиновника руководство военкомата с требованием немедленно отпустить задержанного.