Рузские куры стали героями медблога: их «зачислили» в охрану подстанции

Куры, которые уже несколько лет разгуливают по территории подстанции скорой помощи в Рузе, стали героями необычного поста в медицинском блоге. Авторы публикации во «ВКонтакте» в шутку «зачислили» птиц в охрану медиков, сообщает REGIONS .

Пост появился в сообществе, посвященном медикам. На сгенерированной нейросетью картинке — куры и автомобиль скорой помощи, а подпись выдержана почти в духе военной хроники времен Римской империи: «На территории одного из бастионов Рузского сектора обнаружено ранее неизвестное подразделение, осуществляющее охрану санитарной колесницы медицинских легионов».

Дальше повествование идет в том же ключе — с позициями пернатых и полком контроля периметра. «Одна боевая единица контролирует левый фланг. Вторая осуществляет наблюдение за кормовой частью санитарной колесницы», — говорится в сообщении. Другим «легионерам» приписали контроль состояния дорожного покрытия и работу на «объекте». Всего в посте набрался десяток пунктов — с вниманием к организованности «кудахчущего подразделения» и его боеспособности.

В реальности история куда прозаичнее. Птицы действительно уже несколько лет мирно гуляют по территории учреждения и нисколько не мешают сотрудникам выполнять свои обязанности. Живут они неподалеку, на одном из частных подворий, откуда и совершают свои «выходы».

Куры не раз становились героями постов в городских и подмосковных сообществах. Не исключено, что со временем появится и местный бренд — «Рузские куры», а сувениры с их изображением займут место на полках ценителей необычных экспонатов.