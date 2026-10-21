Крыша рухнула, ремонта нет: жители Малой Пурги просят Абрамову признать дом непригодным

АиФ-Удмуртия: жители дома, где из-за снега упала крыша, обратились к Абрамовой

Общество

Жители многоквартирного дома в селе Малая Пурга Удмуртии, где в феврале 2026 года из-за скопившегося снега обрушилась кровля, обратились к врио главы республики Ольге Абрамовой. Они просят принять меры к ликвидации ЧП, привлечь виновных к ответственности и признать здание непригодным для проживания. Об этом сообщает «АиФ-Удмуртия».

По данным издания, при обрушении крыши повреждения получили пять квартир. Глава Малопургинского района Александр Деев предписал устранить проблему до 15 марта, однако ремонтные работы так и не начались. Выяснилось, что в декабре 1992 года администрация муниципалитета продала здание компании «Малопургинское МСО», которая позже реализовала часть квартир. Собственник не намерен восстанавливать крышу и перекладывает ответственность на жильцов.

В апреле администрация и прокуратура района отчитались о проведённых работах, но ситуация не изменилась: после каждого дождя квартиры заливает, уровень воды на полу достигает 10 сантиметров. Жильцы обращались к прокурору Удмуртии Артёму Николаеву с просьбой оспорить сделку о продаже здания и вернуть его в государственную собственность, но получили отказ. Документ с жалобой предоставил юрист Валерий Новичков.

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