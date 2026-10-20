Ожирение у питомца: ветеринар рассказала, чем опасно и как бороться

В холодное время года домашние питомцы склонны набирать лишний вес, поскольку активности становится меньше, а рацион остается прежним. Ветеринарный врач и зоопсихолог Ангелина Сиротина в интервью радио Sputnik пояснила, чем опасно ожирение домашних животных.

По ее словам, идет обрастание жировой прослойкой всех органов — и сердца, и печени, животное тяжело передвигается, появляется одышка. Ожирение никогда ничему хорошему не способствовало, поэтому нужно стараться держать собаку в ее привычной форме, а если пес конкретно начинает полнеть, значит, нужно менять качество корма.

Это не значит, что нужно резко сокращать порции: корм можно подобрать менее калорийный, а если оставаться на том же корме и уменьшать порции, то делать это нужно очень и очень постепенно, потому что собака будет испытывать пищевой стресс. Можно ввести больше овощей — ту же тыкву, кабачок, морковь собакам полезно давать, тем самым разгрузив пищеварительный тракт. Даже в холодное время года нужно стараться все равно выгуливать собак и как можно больше с ними играть, подчеркнула ветврач. Если совсем холодно и тяжело долго гулять, особенно если собака пожилая или бесшерстная и не стремится на улицу, питомца нужно каким-то образом поощрять за прогулки — например, давать лакомство в конце. Можно одевать питомцев в специальные комбинезоны, но короткошерстные и бесшерстные собаки очень мерзнут, а стесняющий движения комбинезон не дает полноценно бегать и прыгать, поэтому стоит приобретать более эластичные модели, может быть, чуть большего размера, чтобы они не сковывали движений.

По ее мнению, зимний набор веса у питомцев — не неизбежность, а следствие снижения активности при сохранении прежнего рациона. Грамотная стратегия включает постепенную корректировку питания, добавление полезных овощей, регулярные прогулки и игры даже в холод, а также правильно подобранную одежду, которая не мешает движению. Именно такой подход позволяет удержать собаку в привычной форме и избежать серьезных последствий ожирения для сердца, печени и всего организма.

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