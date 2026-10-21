Поведение на «образцово»: как в российских школах будут ставить новую отметку

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы порядок выставления оценок за поведение учащихся 2–8-х классов, которые в текущем учебном году проходили апробацию в пилотных школах. Согласно документу, итоговую отметку по результатам четверти, триместра и учебного года будет выставлять классный руководитель с учетом мнений педагогов-предметников, психологов, логопедов и администрации образовательного учреждения. Шкала включает три категории: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое поведение». Об этом сообщает РИА Новости.