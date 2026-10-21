Поведение на «образцово»: как в российских школах будут ставить новую отметку

РИА Новости: три категории оценки поведения ввело Минпросвещения

Общество

Министерство просвещения Российской Федерации направило в регионы порядок выставления оценок за поведение учащихся 2–8-х классов, которые в текущем учебном году проходили апробацию в пилотных школах. Согласно документу, итоговую отметку по результатам четверти, триместра и учебного года будет выставлять классный руководитель с учетом мнений педагогов-предметников, психологов, логопедов и администрации образовательного учреждения. Шкала включает три категории: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое поведение». Об этом сообщает РИА Новости.

Критерии и механика оценивания поведения

  • Участники апробации: учащиеся 2–8-х классов (в эксперименте задействовано не менее 10 школ от каждого региона РФ).
  • Периодичность аттестации: по итогам четверти, триместра и учебного года.
  • Ответственное лицо: классный руководитель.
  • Источники информации для оценки:
    • Учителя-предметники;
    • Педагоги-психологи, дефектологи и логопеды;
    • Социальные педагоги и советники директора по воспитанию;
    • Администрация школы.
  • Градация оценок:
    • «Образцовое поведение»;
    • «Допустимое поведение»;
    • «Недопустимое поведение».
  • Основные критерии оценки: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного общения со сверстниками и взрослыми, а также соблюдение правомерного поведения.

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